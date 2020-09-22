新盤動向：Wetland第3期本周六晒冷　盡推192伙發售

發展商積極加推單位吸客。新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期加推6號價單，共涉48伙，折實平均呎價13,942元，折實售價由501.03至1,146.75萬元，呎價由12,011元起，最高呎價17,765元創今期標準戶新高，整批仍屬原價加推。

同時亦發出新銷售安排，鐵定本周六(26日)盡推尚餘192伙發售，當中165伙以價單形式銷售，27伙特色戶則以招標形式發售。今期暫已售出126伙。而樓盤1、2期尚餘34伙，個別具約2至10%加價空間，有機會日內落實更新價單及銷售安排，最快於本周六推售。

他又稱，同系大埔白石角雲滙第2期現正交樓，有機會10月以現樓形式推售，尚餘120至130伙，單位多元化，主要間隔一至三房。

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