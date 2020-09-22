泰禾人壽：攻醫療退休產品 冀代理人團隊增至400人

泰禾人壽總經理營銷及營運管理黃宛詩（左）

疫情重挫保險業銷售，惟泰禾人壽今年第2季於銀保渠道逆市上揚，錄得按年增長28%。該公司總經理及營銷及營運管理黃宛詩對下半年業務發展持審慎樂觀態度，表示將繼續採取「穩中求進」的策略，於下半年推出創新產品，並擴展團隊。

黃宛詩指，本港整個保險行業受疫情影響，銷售大受打擊，但並沒有阻礙該公司的業務發展，透露下半年企業將着重發展有關醫療、退休及財務增值的產品，並冀於3年内擴充代理人團隊至400人。

對於有言論指泰禾人壽計劃賣盤，黃宛詩表示，該公司受香港保險監管局及百慕達監管，投資穩健並實力雄厚，對市場傳聞不予回應。

公司為回饋香港市民，推出儲蓄及人壽保障產品「探索號兒童儲蓄計劃」，最高投保年齡為10歲，保障年期至受保人100歲。保費供款年期按受保人當時的投保年齡選擇五年或十年，計劃更設高達100萬元的夢想啟航獎金。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020