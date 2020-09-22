【全球攬炒】歐洲最大旅行社裁員8千　夏季預訂量勁減83%

外國傳媒報道，歐洲最大旅行社TUI宣布裁員8,000人，並稱接近達成一年節省3億歐元的成本削減。該公司稱，正努力應對度假需求急降，打算將經營成本永久削減30%。該公司今年夏季預訂量按年大減83%。

TUI表示，旅行限制的改變，迫使其取消旅行並改變行程安排，即將到來的冬季旅遊行程亦已減少。旅行限制帶來了沉重打擊，加上歐洲感染病例增加，使得冬季旅遊行程再減少20%。

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