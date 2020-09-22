2019年十大驗樓奇聞　露台欄河「拎得起放得低」？

「拎得起，放得低」的露台欄河

2019年香港社會不穩，但仍有不少住宅新盤入伙交樓，有驗樓師透露，部分收樓單位除玻璃崩花為最常見的問題外，過去一年驗樓就遇上十大「奇聞」，包括「最唔肯做嘢的櫥櫃板」及「拎得起、放得低」的露台欄河。

香港專業驗樓學會今日(22日)舉行2020年度建造及裝修業優秀大獎頒獎禮，以表揚2019年度的優質一手樓盤，該會會長、工程監督師詹濟南指出，2019年共檢驗逾50個新落成屋苑，而驗樓時亦遇上不少「奇聞」。

如一個並非長方型，而是呈135度角的櫥櫃，如果把調味品放在板上，整塊板都會掉下來。詹表示，本身該櫃有設計上的問題，會岀現重心不穩情況。

他又透露，有露台的欄河表面是可以整個拎得起。也有單位發現「地下泉」，當洗手盆去水的時候，地上渠口會岀現噴泉。另外有廁所的淋浴間門因啤令裂開，整對門向前傾斜。

驗樓奇聞還包括「看不透的淋浴間」、「恍如泰山的天花燈」、「可以練功夫的鞦韆窗」、「揼心口的鏡櫃」等。

至於他認為印象最深刻的奇聞，是一個新界屋苑單位內的天花板上，藏有一條紅色的丁字褲。

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