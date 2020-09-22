【財經直播】科技股喘穩 港股見底未？
2020年09月22日 16:29
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隔晚美股大幅波動，港股周二(22日)最多跌275點，創3個半月新低，大市仲會唔會繼續尋底？短期支持位喺邊？科技股ATMXJ個別發展，仲博唔博得過？
華住集團(01179)周二(22日)上市，但掛牌前夕遭沽空機構博力達思研究(Bonitas Research)狙擊，指涉嫌隱瞞旗下酒店資產的擁有權，虛報物業資產高達20億元人民幣(折合22.7億港元)，抽到貨係咪要沽咗先？
農夫山泉(09633)周二(22日)正式納入恒生綜合指數及港股通名單，終於等到北水嚟啦，股價錄四連升，今日曾高見38.05元，股份前景又係點？
金斯瑞生物科技(01548)涉嫌違反內地進出口規定，受中國海關緝私部門檢查復牌，董事長之一的章方良正處「監視居住」狀態，另外集團4名員工亦被拘留訊問，股價今早裂口低開22.2%，報10.8元近半年低，有貨要走人先定留多陣？
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