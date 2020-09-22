荃灣富華中心舖位月租9萬元　較舊租跌12%

新界區舖位都出現跌租個案。中原(工商舖)曾自強表示，荃灣青山公路富華中心1樓3C號舖，面積約400方呎，剛以每月約9萬元租出，據悉新租客為飲品店。資料顯示，該舖舊租金約10萬餘元，原租客於去年中遷出，其後業主一直以每月約12萬元放租，至最近因應疫情而擴大議價空間，最終減租約25%獲承接，新租金較舊租下跌約12%。

據該行統計，區內最新舖位空置率僅約2.05%，反映商戶對荃灣零售樓面仍有強勁需求。

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