安盛投資：中國經濟呈V形反彈　料美大選影響有限

安盛投資管理新興亞洲市場高級經濟師姚遠表示，中國在控制新冠肺炎疫情方面較大部分國家出色，經濟增長呈V形反彈，尤其出口、基建和房地產在消費滯後的情況下，帶領經濟復甦。在今年5月，出口醫學用品的年增率明顯跑贏其他產品。

姚遠預計，美國大選對中美關係影響不大，美國民主黨和共和黨共同打壓中國經濟下，即使特朗普不能連任，改變的風向亦不大。他認為，中國今年下半年可以透過由「中國製造」向「中國周邊製造」轉型，來重塑供應鏈，並從中得益。

該行高級股票基金經理Simon Weston表示，全球正處於復甦時期，但步伐尚不確定。他續指，電子商務和技術的作用愈來愈大，市場側重金融科技和邁向無現金社會的轉變。

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