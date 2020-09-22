8月甲廈租金跌幅收窄　按月跌1.7%

仲量聯行發表最新《香港地產市場觀察》，第三波新冠肺炎疫情緩和後，8月香港整體甲級寫字樓租金跌幅收窄。

報告顯示，上月新租賃成交涉及樓面亦輕微回升，成交宗數按月上升10%。儘管仍錄14.75萬方呎負吸納量面積，但已是今年以來最少，意味租賃表現已較過去7個月改善。

租戶傾向節省成本，市場續錄租戶遷出中環的成交，較矚目的個案包括香港按揭證券有限公司租用觀塘Two Harbour Square，面積約7.3萬方呎，計劃由中環現址遷入。

仲量聯行香港商業部主管鮑雅歷表示，8月份租金跌幅較上半年緩和，整體甲級寫字樓租金按月跌1.7%，較上半年平均每月跌幅逾2%，跌幅已收窄。租金回落鼓勵個別企業在中環轉租更優質的寫字樓，預料於未來數月及2021年將持續有關趨勢。

不過，8月份中環甲級寫字樓租金跌幅仍為各區最高，按月跌2.5%，原因是空置率升至6%，為2005年12月以來最高。區內頂租樓面持續增加，約達52萬方呎，佔甲級寫字樓存量2.2%，為自2002年10月以來首次超過50萬方呎。

商舖市場方面，仲量聯行大中華研究部主管黃志輝表示，整體商舖租賃市場表現呆滯，核心購物區街舖空置率持續上升，令租金受壓。

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