【北水追蹤】資金狂湧入農夫山泉 沽閱文騰訊
2020年09月22日 17:33
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港股通(22日)成交額約199.36億元，淨流入金額約6.61億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為農夫山泉(09633)及復星國際(00656)，分別錄得淨流入約5.13億及8,764.34萬元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為閱文集團(00772)及騰訊控股(00700)，錄得淨流出2.4億及1.9億元。(見附表)
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