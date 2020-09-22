私募巨頭：中美關係31年最差 惟大選後有望改善
2020年09月22日 18:15
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外國傳媒報道，「私募巨企」凱雷投資集團聯合創辦人David Rubenstein表示，中美關係處於1989年件以來最低位，但在美國大選後可能會改善。
中美兩國關係緊張，TikTok母公司字節跳動、滙豐控股等眾多公司不得不努力應對。美國私募巨頭凱雷是就此發表評論的又一家機構，該公司管理着大約2,210億美元(約1.7萬億港元)的資產。
他說：「不論誰當選總統，關係都會改善，競選期間所說的一些話，到競選結束後就不該當真了。」他認為，如果拜登當選，美國政府可能會對《港區國安法》及中國的人權問題表達更多不滿。
美國和中國在私募股權方面的關係「相當好」，Rubenstein認為，大選後交易活動會增加。「幾家美國公司，包括我自己的公司，正在對中國進行大舉投資。」
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