搶人才！內地開放金融業　瑞信及瑞銀爭聘中國銀行家

隨着中國金融業歷史性對外開放以吸引更多外國資金流入，部分全球性銀行搶人迎商機，中國的金融人才爭奪戰愈趨激烈。

外媒報道，瑞信本月在中國招募了十幾位分析師，其中近半原來就職瑞銀集團。瑞銀亦已從國際和本土企業挖角約40多人。摩根士丹利則已將一支團隊搬至內地，並僱用約20名員工。連同高盛在內，大多數外國機構都希望在未來幾年內將人手增加一倍。

瑞信已從瑞銀挖走頂級分析師Alex Liu和Tracey-Ruth Sun領導研究業務，去年還挖走瑞銀時任研究主管Erica Poon Werkun。報道引述知情人士說，瑞信7月份在合資公司裁減約30名銀行家，以便為新人才騰出位置。

消息透露，瑞銀今年以來已招募了約200人，其中包括來自瑞信等至少5家券商的44名銀行家、分析師和支持人員。瑞銀把董事總經理Grace Chen從香港調到北京，領導科技、媒體和電訊銀行業務。

美國巨頭摩根士丹利過去幾年是讓高管往返上海、幫助糾正其虧損合資企業的問題，該公司現在已將自己的人手安置在最高層職位上。消息人士說，除了招進20名銀行家和研究分析師外，該公司今年還把7名高管調入了中國公司。

不過，摩根士丹利也有人離職，其中部分人去了中金公司，凸顯出外資銀行面臨的困境。消息人士說，摩根士丹利的中國合資企業最近走了6位銀行家，包括兩名執行董事和一位參與其今年最大交易的銀行家。部分原因在於該公司未能向某些高管和銀行家支付獎金及交易量減少。分析師和銀行家表示，中國的券商提供了更快的晉升機會。

據悉，瑞銀、摩根士丹利和瑞信的發言人均不予置評。

招聘公司Hudson駐香港的區域主管Sid Sibal直言，「某些大型全球性銀行肯定在打人才戰」。他指出，在中國可以從大型投資銀行挖走的人才數量有限，因此他們只好打破常規思維。

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