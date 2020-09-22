空巴零排放飛機2035年投入使用　航空燃油敲喪鐘？

新冠肺炎肆虐全球，航空公司均要求延遲新飛機交付時間，惟歐洲飛機製造商空中巴士未停止研發步伐，集團公布首架商用零排放飛機生產計劃，採用氫燃料為飛行主要動力，目前有三項設計概念可做選擇，預期到2035年投入使用。

外國媒體報道，該款零排放飛機zero-emission三項設計概念主要包括渦輪風扇設計、渦輪螺旋槳飛機設計和混合翼機身設計，分別可讓飛機搭載100至200名乘客。

事實上，航空公司和飛機製造商在解決碳排放問題上面臨逾來逾大的壓力，全球航空業承諾到2050年將排放量減少到2005年水平的一半。然而可持續的航空燃料生產供應面對個挑戰，國際航空運輸協會指出，2019年航空公司使用了約3,400億公升噴氣燃料，僅生產出約5,000萬公升可持續航空燃料。

據空巴初步估計，氫氣的使用有可能減少超過50%的航空碳排放。

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