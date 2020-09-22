中美科技戰：全球晶片廠最新排名　高通受累華為優勢大降

外國傳媒報道，統計機搆Counterpoint Research發布最新手機AP(應用處理器)市場分析報告指出，疫情導致智能手機銷售直線下降，今年第2季AP收入大降26%，據最新的晶片廠排名，高通以29%市佔率領先，但比去年同期下降3個百分點，主要受中美科技戰影響。

該機構統計，全球智能手機應用處理器(AP)市場排名：高通第一，市佔率29%(去年為33%)；聯發科排第二，市佔率26%(去年24%)；華為海思排第三，市佔率16%(去年12%)；蘋果公司(Apple Inc.)排第四，市佔率13%(去年11%)，與三星並列(去年為16%)；紫光展銳排第六，市佔率4%(去年5%)。

值得注意的是，台資的聯發科正全力追趕美資的高通，去年市佔率高通與聯發科有9個百分點的距離，今年已縮小到2個百分點。

報告指出，高通市佔下滑主要歸因於華為，惟在華為晶片斷供後，預計今年第3、4季，華為名次將出現震盪。

研究分析師Shobhit Srivastava認為，OPPO、vivo、Realme和小米，將成為高通和聯發科的主要推動力，因這些智能手機廠商希望填補華為在美國禁令後，可能落後的巨大差距。

在中低端市場，隨着Realme和小米希望瞄準華為的市佔，具有合理價格的4G和5G解決方案的聯發科晶片，將在中國、俄羅斯以及中東和非洲(MEA)等市場更普及。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020