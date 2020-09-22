【飯碗不保】疫情衝擊　德銀擬關閉20%國內分行

德國最大銀行德意志銀行計劃關閉當地約100家分行，佔國內營業據點的比率約五分之一，以壓低成本應對新冠肺炎疫情導致客戶行為改變的局面。

德意志銀行經歷多年虧損，且從2019年起整頓全球業務。該行德國零售銀行業務主管Philipp Gossow表示，目前國內約有500家分行，主要關閉位在城市地區的機構，且會盡快推動這項計劃。

在新冠肺炎危機之後，整個歐洲的銀行業都在重新調整營運戰略。與客戶滿意度更高、及數碼化經營的荷蘭或英國分行相比，該公司大多數德國分行向來以傳統方式經營。

德銀對手德國商業銀行最近已決定關閉旗下1,000家分行中的200家，並考慮再關閉數百家分行。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020