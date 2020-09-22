新股專輯：卓越商企服務傳周內闖關　集資最多39億元

新股熱潮不絕！據外媒報道，中國商務物業管理服務提供商卓越商企服務將於本周進行上市聆訊，計劃集資4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。海通國際及招銀國際為聯席保薦人。

據初步招股文件，該公司截至2019年12月底止，在27個城市擁有308個在管項目，總面積2,350萬平方米。2019年利潤1.78億元人民幣(下同)，按年增長41.93%；收入18.36億元，按年上升50.1%；毛利率按年下跌0.5個百分點至23.6%。值得留意的是，公共及工業物業管理服務收入佔比按年增加6.7個百分點，至11.1%。

集資所得將用於收購及投資、開發信息技術系統、升級在管物業設施、培養人才，以及一般公司用途。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020