奧園健康管理層增持 涉資298萬元
2020年09月22日 19:00
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中國物業管理公司奧園健康(03662)得悉，執行董事陶宇、集團副總裁兼首席財務官鄭少輝及戰略投資部高級顧問阮永曦3位公司管理層，於周二(22日)在公開市場分別購入20萬股、20萬股及7.8萬股奧園健康股份，平均購入價為每股約6.237港元，涉及購入金額共約298.13萬元。
奧園健康周二收市報6.3元，單日升2.43%，全日成交額4,685.02萬元。
事實上，董事會主席郭梓文於周一(21日)斥資923.7萬元，增持150萬股，持股比例增至約54.92%。
公司表示，繼控股股東增持後，管理層亦作出增持，反映其對集團於上周收購浙江連天美企業管理有限公司55%股權，拓展醫美業務的信心，對醫美產業的布局前景正面，相信收購可增強「物管+商業營運+健康」業務協同發展，有助提升集團的長遠競爭力和盈利能力。
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