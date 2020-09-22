奧園健康管理層增持　涉資298萬元

奧園健康周二收市報6.3元，單日升2.43%，全日成交額4,685.02萬元。

事實上，董事會主席郭梓文於周一(21日)斥資923.7萬元，增持150萬股，持股比例增至約54.92%。

公司表示，繼控股股東增持後，管理層亦作出增持，反映其對集團於上周收購浙江連天美企業管理有限公司55%股權，拓展醫美業務的信心，對醫美產業的布局前景正面，相信收購可增強「物管+商業營運+健康」業務協同發展，有助提升集團的長遠競爭力和盈利能力。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020