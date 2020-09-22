萬國數據斥38億人幣　收購北京數據中心

市傳將於今年內來港第二上市的中國數據營運商萬國數據(美股：GDS)公布，將斥資38億元人民幣，向中國另類資產管理公司中信私募股權基金管理收購北京順義區主要數據中心( BJ14)的100%股權。

BJ14是中國北京市場上最大的數據中心資產之一，建築面積超過1.9萬平方米，目前利用率約為68%，預計到2022年將得到充分利用。其鄰近萬國數據在北京的數據中心，公司指，連同集團在北京原有的數據中心，可以產生顯著的營運協同效應。

董事長兼首席執行官黃永昌表示， 是次收購將進一步擴大和加強集團在北京業務，將繼續以有紀律的方式物色具有戰略價值的收購機會，以提升其市場份額。

早前傳其計劃最快10月來港第二上市，集資約10億美元(約78億港元)，並將於未來數周進行上市聆訊。美銀、中金及摩根大通負責上市事宜。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020