天業節水披露實益擁有人涉美國制裁

公司的最終實益擁有人新疆生產建設兵團第八師國資委為新疆生產建設兵團第八師下屬的行政管理機構，而新疆生產建設兵團第八師隸屬於新疆生產建設兵團的行政管理。公司現正積極就該制裁事項尋求法律意見，以進一步了解該制裁事項的範圍及影響，並評估其對公司

的可能影響。

根據公司2019年年報、業績公告等披露信息，公司近期沒有直接對外出口銷售業務。根據公司的經營發展情況，公司未來存在對外出口貿易業務的可能，同時亦有在香港發生融資的可能。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020