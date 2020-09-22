【多圖】上源首度開放特色戶現樓單位予傳媒參觀

萬科香港發展的屯門上源首度開放特色戶現樓單位予傳媒參觀，其中Garden Duplex單位位於1A座地下及高層地下B室，實用面積2,193方呎，花園面積558方呎，以四房雙套連工作間設計。單位下層大廳、客房及廚房均接連花園，亦設內置獨立樓梯直達雙車位，而上層設三個房間，當中主人套房預留衣帽間位置。

另一個示範戶Sky Le Pont單位為6B座20樓B室，實用面積1,537方呎，附設1,018方呎天台及252方呎平台，屬四房雙套連工作間，特大客飯廳長8.8米，單位享有山景及海景。

公司執行董事周銘禧表示，項目將展開新一輪銷售部署，兩個特色戶現樓示範單位，將於短期內首度開放予公眾參觀。其中Sky Le Pont四房買家可享特長成交期的「1,230天先住後付付款計劃」，而項目開售以來，已售單位佔可售單位總數近95%。

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