信銀國際延長按揭「還息不還本」申請截止日期

中信銀行(國際)宣布，延長按揭「還息不還本」的截止申請日期，以助客戶減輕新冠肺炎疫情持續所需面對的壓力。

由即日至今年12月31日，已供款1年或以上並還款紀錄良好的合資格按揭客戶，可就其住宅(包括香港房屋委員會資助出售單位)、工商物業或車位的按揭貸款申請延期還本，為期6個月。

另外，早前成功申請並於申請批核後首4個月按時繳付利息的客戶，可以申請續期6個月，即最多12個月只需繳付利息，以解燃眉之急。

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