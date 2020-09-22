樓價UPDATES：屯門單幢樓辣招鬆綁即沽套現

屯門單幢新樓辣招鬆綁後即沽套現，城·點一個開放式單位，議價後以425萬元成交，持貨3年帳面升值約20%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鰂魚涌太古城9月份已錄得約27宗買賣，遠超上月同期，其中廬山閣高層F室，實用面積589方呎，兩房間隔，原業主開價約1,180萬元，近期再減至約1,100萬元，而新買家還價後再輕微減至1,093萬元市價易手，實用呎價約18,557元，新買家為外區客，斥資入市自用。

●東半山雅景軒高層A室，實用面積約674方呎，套三房間隔，叫價1,550萬元放盤約兩日，隨即獲買家以1,520萬元購入，減價30萬元或約1.9%，實用呎價約22,552元，新買家為長線投資者。

●灣仔慧賢軒低層F室，實用面積約385方呎，兩房間隔，近日以約735萬元沽出，實用呎價約19,091元，原業主於2000年9月以189.2萬元購入，持貨約20年轉手帳面獲利約545.8萬元，物業升值逾2.8倍，屋苑現時有約11個單位放售，叫價由450萬元起。

●西半山寶威閣B座中層2室，實用面積1,347方呎，三房間隔，望樓景，以2,488萬元易手，實用呎價18,471元，原業主於2009年6月以1,180萬元買入，持貨11年帳面獲利1,308萬元，單位升值111%。

●鴨脷洲海怡半島33座高層B室，實用面積約為543方呎，兩房間隔，開價約930萬元，再議價後以約924.8萬元成交，實用呎價約為17,031元，新買家為外區客，斥資入市換樓自用。

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九龍區

●茶果嶺麗港城7座低層C室，實用面積約517方呎，兩房間隔，望內園景，放盤約兩個星期，原業主開價770萬元，經議價後減價30萬元或約3.9%，最終以740萬元沽出，實用呎價約14,313元，屋苑本月累錄13宗二手買賣，現時有約150個單位放售，叫價由730萬元起。

●黃大仙現崇山5A座低層A室，望市景，兩房間隔，實用面積約551方呎，以22,000元放租近14天後，獲外區客洽詢，議價後減價約500元，以約21,500元租出，實用呎租約39元，新租客為夫婦，心儀單位附設平台，睇樓1次後即決定承租。

●紅磡海濱南岸9月暫錄得9宗買賣，平均實用呎價18,287元，該盤6座低層H室，實用面積590方呎，三房間隔，望內園景，以950萬元易手，實用呎價16,102元，原業主於2008年以557.52萬元買入，持貨12年，帳面獲利392.48萬元，單位升值70%。

●長沙灣ONE MADISON高層C室，實用面積502方呎，屬兩房間隔，叫價838萬元，議價後以825萬元成交，實用呎價16,434元，新買家為上車客，睇樓後隨即議價入市。

●荔枝角曼克頓山9月錄約2宗買賣，較上月同期錄約3宗略放慢，其中5座高層G室，三房間隔，實用面積約674方呎，以1,470萬元放盤3個月後，獲區內客接洽，議價後減價50萬元，以約1,420萬元成交，實用呎價約21,068元，新買家為家庭客，睇樓4次後入市。

●荔枝角美孚新邨9月暫24宗買賣，平均實用呎價約13,673元，項目1期百老匯街12號高層B室，實用面積907方呎，三房間隔，望內街及樓景，原叫價1,398萬元，後調減48萬至1,350萬元成交，減幅約3.4%，實用呎價約14,884元，原業主於1997年6月以604萬元購得，轉手帳面大幅獲利746萬元，升值124%。

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新界區

●屯門城·點中層G室，實用面積約227方呎，開放式間隔，新買家為區內上車，心儀上址樓齡新，考慮不久即決定入市，原業主於SSD期限屆滿後，開價約440萬元放售，雙方議價後以425萬元成交，實用呎價約18,722元，原業主於2017年9月以約354.3萬元購入，轉手帳面獲利約70.7萬元，升值約20%。

●屯門大興花園2期7座中層D室，實用面積587方呎，套三房間隔，8月初放盤，叫價700萬元，9月降價至680萬元沽出，近日經買家洽購，議價後以663.8萬元易手，實用呎價11,308元，新買家為區內換樓客，睇樓兩次隨即洽購，見業主願提供議價空間，立即入市。

●屯門居屋景峰花園4座高層B室，實用面積405方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，經買家議價後，減價25萬元，以405萬元易手，實用呎價10,000元，新買家為用家，首次置業，睇樓後隨即議價入市。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居2座中層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，叫價520萬元，新近一名外區投資者一睇即中，即時還價洽購，議價後以518萬元，實用呎價11,537元，參考同類單位現時市值租金約11,000元計，新買家可享約2.5厘回報。

●粉嶺居屋榮輝中心4座高層A室，實用面積約588方呎，三房間隔，望山景，未補價第二市場開價450萬元，最終於日前以綠表價420萬元沽出，減價30萬元或約7%，實用呎價約7,143元，原業主於1995年11月以約104.1萬元購入，持貨約25年轉手帳面獲利約315.9萬元，物業升值約3倍。

●粉嶺花都廣場9月暫錄約4宗買賣，該盤2座高層E室，實用面積370方呎，兩房間隔，開價約535萬元，議價後以511.5萬元獲承接，實用呎價13,824元，新買家為用家。

●元朗區9月累錄約115宗二手買賣，區內溱柏佔9宗，包括6座低層F室，實用面積457方呎，一房間隔，叫價540萬元，經議價後，減價至538萬元成交，實用呎價11,772元，原業主持貨近4年轉售，帳面獲利125萬元，單位升值約30%。

●馬鞍山中心4座低層A室，實用面積590方呎，三房間隔，議價後以888萬元易手，實用呎價15,051元，原業主於2002年以172萬元購入，持貨18年沽出帳面獲利約716萬元離場，單位升值約4.2倍。

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