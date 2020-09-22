【悲情樓市】康山三房劈價140萬沽　屯門珀御轉手料蝕使費

近期香港整體住宅交投轉旺，市場平盤所剩無幾，不少買家轉投入場門檻較低的居屋市場。市區兩大居屋王近日買賣爆升，鰂魚涌康山花園兩個月內連錄至少10宗已補地價自由市場成交，當中一個三房戶劈價逾140萬港元，以858萬元沽出。而旺角富榮花園則不足一個月連錄4宗同類買賣。

中原楊文傑表示，康山花園上月錄8宗買賣，佔6宗為自由市場成交，而本月暫錄4宗則全屬已補價個案。上述剛易手的單位為7座中層C室，實用面積592方呎，叫價1,000萬元放售。由於新買家購入單位後，需要重新裝修，原業主願意擴大減幅，成交呎價14,493元。事實上，同戶型單位於旺市時做價曾高逾千萬元，反映樓價已經回落。

他續稱，該項目與毗鄰私樓比較，康怡花園三房放盤叫價最低由1,050萬元起，而康山花園大單位入場開價960萬元，同時位置更接近港鐵站，故區內用家近期「專注」於居屋市場，帶動交投上升。

富榮花園為九龍「身價」最貴居屋，但放盤仍獲追捧。世紀21家天下黎振傑稱，該盤9月份交投急升，暫錄9宗買賣，其中4宗已補地價，反觀過往全年僅錄數宗同類成交，自由市場市況明顯較旺。當中6座中層三房單位，成交價再達1,000萬元。

他舉例，若以相若預算約1,000萬元購買奧運站私樓，只能勉強選購兩房或以下物業。而富榮花園現時有約30個放盤，已補價三房戶開價由960萬元起，兩房最低連地價叫價約700萬元。

慈雲山居屋慈愛苑罕錄已補價成交。富誠地產潘祖兒指，屋苑3期G座高層1室，實用面積650方呎，降價20萬元，以830萬元獲同區客承接，呎價12,769元。資料顯示，同類型單位今年最貴曾賣逾900萬元。

此外，新界上車客都錄同類入市情況。中原劉子揚表示，近月屯門不少首置客加快入市，居屋景峰花園4座高層B室兩房戶，實用面積405方呎，有用家比較私樓及上址後，有感居屋較為實用，加上樓價較低，故獲減25萬元，決定以405萬元購入單位，呎價1萬元。

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，早前累積購買力釋放，推動近期整體二手交投向上，部分買家會因地點、實用率高或需要鄰近家人居住，而購買居屋。受經濟環境影響，他料，今年二手樓價仍會偏軟，一手住宅則要視乎樓盤位置而定。即使政府會撤辣，料不會直接調減稅率，但建議可延長換樓期限等。

【屯門新樓連錄辣招鬆綁後即沽】

二手業主加快沽貨套現，屯門新樓近日連錄辣招鬆綁後即沽貨個案。其中珀御一個開放式單位，減價後以約430萬元售出，持貨約3年帳面升值不足3萬元。

市場消息稱，上述為一個低層單位，實用面積約296方呎，市場放盤最高曾開價520萬元，減價90萬元售出，呎價約14,527元。原業主2017年以逾427萬元購入，期內物業升值僅約0.6%，料有機會蝕使費離場。

該區䨇寓亦錄二手轉讓個案。市場消息透露，該盤一個南翼低層D室，實用面積529方呎，兩房間隔，減價近100萬元，以約752.8萬元獲承接，呎價約14,231元。原業主2017年9月購入，辣招期屆滿即沽，帳面升值約2%。一手銷售資訊網資料，原業主一手入市時有機會獲1或2%現金回贈。

同屬屯門區單幢樓城‧點再錄買賣。美聯李進豪表示，單位為中層G室，實用面積約227方呎，開放式間隔，區內上車心儀上址樓齡新，獲減價15萬元後，以425萬元購入，呎價約18,722元。原業主於2017年9月以約354.3萬元購入，轉手帳面獲利約70.7萬元，升值約20%。

此外，鄰區元朗大單位錄劈價個案。中原林曉丹指，新元朗中心5座低層A室套三房戶，減價100萬元，區內分支家庭見單位可承做高成數按揭，以1,000萬元購入，呎價11,494元。

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