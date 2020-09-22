新盤UPDATES：多盤搶客！Wetland第3期盡推尚餘單位

多個新盤於本周六爭相推售單位搶客，其中新界西北熱銷項目更「晒冷式」盡推尚餘單位應市，而早前因應疫情關係暫緩銷售的將軍澳大盤，亦於當天重新啟動新一輪銷售，業界料勢必大幅推高本月一手住宅銷量。

●Wetland第3期本周六晒冷 盡推192伙發售

發展商積極加推單位吸客。新地代理總經理胡致遠稱，旗下天水圍Wetland Seasons Park第3期加推6號價單，共涉48伙，折實平均呎價13,942元，折實售價由501.03至1,146.75萬元，呎價由12,011元起，最高呎價17,765元創今期標準戶新高，整批仍屬原價加推。

同時亦發出新銷售安排，鐵定本周六(26日)盡推尚餘192伙發售，當中165伙以價單形式銷售，27伙特色戶則以招標形式發售。今期暫已售出126伙。而樓盤1、2期尚餘34伙，個別具約2至10%加價空間，有機會日內落實更新價單及銷售安排，最快於本周六推售。

他又稱，同系大埔白石角雲滙第2期現正交樓，有機會10月以現樓形式推售，尚餘120至130伙，單位多元化，主要間隔一至三房。

●SEA TO SKY周六賣285伙 平均呎價近1.75萬

多個新盤周末推售搶客。長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，累積已售802伙，套現約85.6億港元，平均呎價約16,800元。

郭子威指出，該批推售單位折實平均呎價17,459元，折實售價由686.8萬2,037萬元。整批單位價單市值約48億元。

●傲寓開放一房示範單位 首批50伙明開價

該公司銷售及市務經理冼佩盈透露，本周四(24日)將會開放示範單位予公眾參觀。是次示範單位參照25樓F室搭建，實用面積約333方呎，原則間隔一房，附設22方呎露台及16方呎工作平台。單位廚房屬開放式設計，隨樓附設可摺疊延伸枱，為買家提供額外的工作及用膳空間。

●63 POKFULAM連錄6宗終止買賣

●匯璽III本月連沽4伙大宅 吸金逾1.65億

●上源首度開放特色戶現樓單位予傳媒參觀

萬科香港發展的屯門上源首度開放特色戶現樓單位予傳媒參觀，其中Garden Duplex單位位於1A座地下及高層地下B室，實用面積2,193方呎，花園面積558方呎，以四房雙套連工作間設計。單位下層大廳、客房及廚房均接連花園，亦設內置獨立樓梯直達雙車位，而上層設三個房間，當中主人套房預留衣帽間位置。

另一個示範戶Sky Le Pont單位為6B座20樓B室，實用面積1,537方呎，附設1,018方呎天台及252方呎平台，屬四房雙套連工作間，特大客飯廳長8.8米，單位享有山景及海景。

公司執行董事周銘禧表示，項目將展開新一輪銷售部署，兩個特色戶現樓示範單位，將於短期內首度開放予公眾參觀。其中Sky Le Pont四房買家可享特長成交期的「1,230天先住後付付款計劃」，而項目開售以來，已售單位佔可售單位總數近95%。

●明翹匯高層兩房戶售近800萬元

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