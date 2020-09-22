夜市UPDATES：美股反覆　港股夜期轉低水

美股高開後走勢反覆，道指更一度轉跌，目前報27,159點，升11點或0.04%；標指報3,293點，升12點或0.38%；納指報10,835點，升56點或0.52%。受美股拖累，港股期指夜市目前報23,704點，升53點，低水13點。

市場關注美國財政刺激措施的進展，以及聯儲局主席鮑威爾和美財長姆努欽的國會證詞。科技股繼續走高，蘋果公司、Facebook及微軟等升約1%，亞馬遜則漲逾2%。

另外，美國國會兩黨可能在最高法院大法官繼任者的提名上爆發新的政治衝突，使國會在11月大選之前通過新一輪刺激措施的機會渺茫。

歐洲的疫情形勢嚴峻，多個國家新增病例大幅攀升，英國首相約翰遜將進一步限制所有娛樂場所的經營活動，並敦促民眾再次在家工作。歐股尾市仍向好，當中英股升0.7%；德股升0.73%；法股升0.24%。

【21:30】疫情反彈憂慮觸發環球股市周一(21日)大冧，加上美國政治形勢和新一輪刺激經濟方案前景不明朗，美股道指日前重挫逾500點後，周二(22日)早段略為回穩，報27,252點，升104點；標指升13點，至3,294點；納指漲100點，至10,879點。

美股急跌後技術走勢開始轉差，T3Live.com技術策略員Scott Redler稱標指或下試3,200點心理關口。

摩根士丹利策略員威爾遜更警告，以重磅科技股為主的納指100指數，由9月2日高位回落13%，惟相信調整只及一半，有跌至200天線之虞，意味或再插12%，即從本月初高峰滑落逾23%。他提到，當股市漲幅過大，一旦調整時，幅度可能更大。

威爾遜認為，最近拋售未能完全掃除對科技股的過度樂觀情緒，包括蘋果公司及Facebook的未平倉期權合約依然高企、新上市軟件股首日掛牌股價即爆升，更重要是對沖基金繼續持有科技股及增長股的好倉。

個股消息方面，電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克淡化市場對新電池技術的期望，Tesla股價受壓，挫4.11%至430.94美元。

亞馬遜獲券商Bernstein調高投資評級至「跑贏大市」，目標價3,400美元，該行分析員指出，疫情帶來永久的轉變，包括電商、網上廣告及雲端服務，亞馬遜在該三方面均可受惠。亞馬遜股價早段升2.35%至3,030.02美元。

至於由著名維權投資者Nelson Peltz領軍的對沖基金Trian據報已買入媒體公司Comcast約2,000萬股，相當於0.4%股權，市值8.7億美元。Trian形容Comcast估值過低，消息令股價周一跌幅收窄，周二早段報45.17美元，升1.1%。

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