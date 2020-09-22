新加坡和香港是亞洲「可疑資金流」首選目的地

外國傳媒報道，新加坡和香港是亞洲可疑交易的最大目的地，儘管一份報告揭示的估計2萬億美元潛在詭異資金流中，只有很小一部分流入這兩個金融中心。

國際調查記者同盟在周日(20日)發布的調查報告中表示，新加坡的銀行處理了44億美元可疑資金流，包括星展、華僑銀行和大華銀行；約41億美元通過香港的銀行處理，包括滙豐和德意志銀行。

報告是根據向BuzzFeed News洩露的大量文件撰寫的。報告稱，在可疑資金流規模方面緊隨其後的是中國和印度。這些文件詳細記載了1999年至2017年間超過2萬億美元的交易，這些交易被金融機構的內部合規人員標記為可能的洗錢或其他犯罪活動。

報告稱，包括這些銀行在內的全球機構從「強大而危險的參與者」那裡獲益豐厚，即使美國對這些機構實施了處罰。

新加坡金管局周二(22日)在電子郵件聲明中表示，正在「仔細研究」相關發現，並將根據審查結果「採取適當行動」。

香港金管局表示也知道該報告，但不討論個別案件。發言人在一封電子郵件中說，香港打擊洗錢和打擊恐怖主義融資的框架「有效且符合國際標準」。

星展在電子郵件聲明中表示，「對濫用金融體系的不良行為者零容忍」，但除非有制裁或帳戶凍結名單，否則「通常很難延遲或攔截匯款」。

華僑銀行和大華銀行表示，它們檢測非法資金流的框架是「強健的」，將繼續改進其技術以發現洗錢活動。大華銀行表示，該行「遵守我們所在市場的所有適用法律法規制度。」

滙豐周一(21日)表示，8年前啟動了一場「多年行動」，改革其在60多個司法轄區打擊金融犯罪的能力，使其成為「比2012年安全得多的一個機構」。

德意志銀行稱，國際調查記者同盟的報告提出了「一些歷史問題」，監管部門非常清楚與該行有關的交易。該行說：「這些問題已經得到調查，並得出監管決議，該行的合作和補救得到公開認可。」

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