有企業趁低撈滙豐！平均每股28.55港元　涉資50萬

集團的主要業務為以建築承建商身份專注於為香港及澳門私營機構物業項目提供翻新服務。經考慮公司的可用現金及內部的保留盈利的水平，正尋求投資可提供穩定及定期股息率的優質藍籌公司，以擴闊收入來源。

集團表示，滙豐為一間優質的藍籌銀行機構，具有向股東派息的長遠歷史，同時亦清楚展現其於經濟上面臨具挑戰性的時期的生存能力。由於現時的疫情導致滙豐目前的股價處於歷史低位，此為集團提供買入機會。除可能定期收取由滙豐宣派的股息的收入外，集團預期在滙豐股份股價回升後從資本收益中獲益。

公司認為收購事項屬審慎保守，並將提高公司的投資回報，最終使股東整體獲益。

另外，公司同日亦以總代價約9.2萬英鎊(約91.8萬港元)，收購巴克萊銀行(Barclays Plc)合共10萬股，平均價格約每股BARC股份0.92英鎊(於約9.18港元）。

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