新股專輯：嘉和周三起招股 入場費12120元
2020年09月22日 22:13
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尚未有盈利或收入生物科技企業嘉和生物醫藥(06998)周三起至下周一(23至28日)招股，每股招股價介乎20.3至24元，每手500股，入場費12,120.92元，預期10月7日掛牌。
該公司是次發售1.198811股，90%為國際配售，10%為公開發售，集資最多28.77億元，所得約42%為核心產品的研發活動提供資金；約23%用於為其他主要產品的研發活動提供資金；約15%用於為管線中其他候選藥物正在進行及計劃中的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備提供資金；約10%用於撥資擴充研發藥物管線；約10%用於一般企業用途。
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