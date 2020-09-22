新股專輯：嘉和周三起招股　入場費12120元

該公司是次發售1.198811股，90%為國際配售，10%為公開發售，集資最多28.77億元，所得約42%為核心產品的研發活動提供資金；約23%用於為其他主要產品的研發活動提供資金；約15%用於為管線中其他候選藥物正在進行及計劃中的臨床試驗、適應症擴展及註冊備案籌備提供資金；約10%用於撥資擴充研發藥物管線；約10%用於一般企業用途。

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