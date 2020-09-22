德銀：全球資產泡沫遇上債務急飆　金融危機恐提早到來

外國傳媒報道，德意志銀行發表最新報告預期，全球經濟將於2021年中以前回到疫情前的水平，但由於風險資產被高估及各國債務持續攀升，金融危機可能意外提前到來。

該行在剛發布的全球展望更新報告中說：「隨着第3季即將結束，我們估計全球國內生產總值(GDP)大約已回到疫情前的一半水平，現在，我們看到這趟旅程將在明年中以前完成，比我們之前預測提早了幾季。」

德銀預期，由於疫情將持續至冬季，復甦步伐將會放慢，尤其是在美國11月總統大選前，當地沒有新財政刺激。但在明年夏天之後，預期將會開始廣泛施打疫苗，有助於增加群體免疫以及經濟加速復甦。

該行研究團隊說，假設有一種有效的疫苗，那麼在2023年中以前，全球可能會有3/4的人口接種。不過，由於預期新冠肺炎病毒會留下持久的傷害，例如對餐飲、住宿業帶來永久打擊，以及自動化將永遠取代部分就業，意味着經濟可能永遠無法完全回復到疫情前的水平。

除了上述負面因素外，德銀還看到一場迫在眉睫的金融危機，因在大規模財政與貨幣政策刺激帶動下，資產價值不斷被高估，以及債務水平持續攀升。該行仍對股票及其他風險資產持謹慎態度，原因是估值過高，重申標指年底目標3,250點，略低於市場預期。他們並警告，政治的威脅比某些人預期更大，尤其美國總統大選有一些無法很快解決的重大風險。

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