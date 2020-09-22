火藥味濃！特朗普：中國要為病毒散播全球負責

投資者注意，美國總統特朗普的言論勢再掀起金融市場動盪！外國傳媒報道，特朗普在聯合國大會演講中表示，「中國病毒」(China Virus)是第二次世界大戰後，全球再次面臨看不見的敵人，影響188個國家的無數性命，中國必須為「瘟疫散播到全球」負責。

他指出，美國的疫苗很快會量產，全球將進入繁榮合作的新時代；此時，全球必要面對將病毒擴散到全球的中國。在疫情剛開始，中國禁止國內旅行，卻允許國際航班運作，且中國譴責美國的航班禁令；由中國政府實際控制的世界衞生組織(WHO)錯誤宣稱，沒有病毒人傳人的證據，後來又說，無症狀者不會傳播病毒。

他又稱，不只是疫情，中國破壞環境，碳排放量幾乎是美國的兩倍，且持續增加。

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