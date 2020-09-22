瑞銀舵手：在家工作難維持公司文化

外國傳媒報道，瑞銀行政總裁Sergio Ermotti成為又一個對太多員工「在家工作」表示擔憂的金融企業高管。

他在美國銀行周二(22日)舉行的會議上表示，員工在家辦公使銀行建立和維持凝聚力及公司文化變得格外困難。85%的員工在家辦公對銀行而言是「不可持續的」，就瑞銀而言任何時候正常水平都應該是20至30%。

摩根大通行政總裁戴蒙(Jamie Dimon)上周表示，長期遠程工作會造成嚴重的社會和經濟損害；貝萊德行政總裁芬克(Larry Fink)則表示，擔心遠程辦公會導致生產力和協作不足。

儘管一些華爾街大行正謀求讓員工回到辦公室，但有迹象顯示此事頗具挑戰性。在一名從事股票交易工作的員工感染新冠病毒後，摩根大通讓部分員工回了家。

歐洲情況如出一轍。據報道，在兩名員工檢測出新冠病毒陽性後，巴克萊本月初讓倫敦總部的交易員回家工作。報導引述9月2日的一份備忘錄稱，與這兩人有過密切接觸的員工被要求回家隔離14天。巴克萊不予置評。

英國首相約翰遜鼓勵白領盡可能在家辦公。他於周二收緊了限制措施，並警告新規可能會實施6個月，以試圖遏制疫情。

瑞銀在50個國家擁有近7萬名員工，疫情最嚴重時有80%在家辦公。首席營運官Sabine Keller-Busse今年早些時候表示，最多1/3的員工可以長期遠程工作。

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