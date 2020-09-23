東方日報B1：滙控險守28元　跌浪未完

瑞銀發表報告直指，英國銀行業正面臨挑戰，當中包括疫情感染人數趨升、英倫銀行確認正為負利率作準備工夫，以及近日的報道引發了民眾對過去反洗錢控制措施的擔憂，部分英國銀行目前更被《不可靠實體清單》的傳聞困擾。

對於近日爆出滙控及渣打等多間跨國銀行涉嫌協助洗錢，英倫銀行副行長伍茲(Sam Woods)警告，英國銀行業必須將打擊洗錢列為首要事項，否則將面臨嚴重罰款，並指銀行在打擊金融犯罪中發揮至關重要作用，事件亦提醒銀行，金融犯罪分子如何利用金融系統實現非法目的。

滙控負面消息纏身，周二(22日)股價再創逾廿五年低位，收市報28.7元，跌2.05%，全日成交24.9億元。「獅王」倫敦股價未見太大起色，曾折合低見約28.16元；美國預託證券(ADR)早段略彈0.51%，折合報28.85元。

與滙控相關的醜聞不絕，成為股價急插的導火線，更不斷有呼聲直指，滙控要透過分拆中港業務「自救」。就此，光大新鴻基財富管理策略師溫傑同意，分拆香港或亞洲業務、甚至遷冊皆對滙控股價帶來提振作用，但同時皆為「遠水不能救近火」之策，對滙控此巨型銀行而言，分拆業務恐怕要以年計，而管理層多次表明無意遷冊，加上歐洲及英國疫情反覆，料恢復派息的機會也較渺茫。

他直言看淡滙控前景，即使股價跌穿28元亦不感意外，因其仍受制於眾多壞消息，例如全球低息、中美雙方均有機會對該行實施制裁等，難以估計股價會插至何等低水平。

除目前面對的負面因素外，滙控作為百年老店及與港人一同成長的「Hongkong Bank」，不少港人仍有情意結，周二仍築起「血肉長城」，惟散戶昔日「愛股」已變成「噩夢」，面對中美博弈，更甚對滙豐銀行的發鈔行地位存疑。不過，銀行界人士認為，發鈔行由香港金融管理局授權及監管，於政治層面而言，滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝及其他管理層，已表態支持《港區國安法》，不見得港府有明確理由剝奪其發鈔行地位。目前三大發鈔行的鈔票發行量中，滙豐佔比達六成，倘回收市面鈔票，勢令香港市場「立立亂」，何況香港局勢已混亂，又受疫症攻擊，相信港府無意在此方面添亂。

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