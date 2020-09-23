歐股個別發展 Beazley急挫14%
2020年09月23日 01:03
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歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報5,829點，升25點或0.43%；法國CAC指數收報4,772點，跌19點或0.4%；德國DAX指數收報12,594點，升51點或0.41%。
部分歐洲國家可能在未來幾天內，對民眾的公共生活施加更多限制。面臨第二波疫情的英國，或將重新施加一些限制，包括下令強制當地酒吧和餐館在晚上10點關閉。
個股方面，旅行公司TUI制訂成本削減計劃，或涉裁員8,000人，股價全日升0.47%。
英國保險公司Beazley表示，與新冠肺炎有關的索償較原先估計為多，股價收市急跌14.05%。
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