美財長：仍正尋求就刺激經濟法案達成協議

美國財長姆紐欽和聯儲局主席鮑威爾周二(22日)出席眾議院金融服務委員會的聽證會。姆努欽在證詞中表示，他跟白宮官員仍在尋求與國會兩黨就新一輪刺激經濟的法案達成協議。

姆努欽強調，將致力為就業人士和企業提供支持，認為仍然需要有針對性的一攬子計劃，至於政府已準備好達成兩黨協議。

鮑威爾亦稱，美國經濟要完全從疫情中恢復還有很長的路要走，需要進一步的支持。

鮑威爾續說，美國未來的發展將取決於疫情防控情況，以及各級政府採取的政策行動。他又指，雖然經濟還在復甦過程中，但就業和總體經濟活動仍遠低於疫情爆發前的水平，前進的道路仍高度不確定。

事實上，在距離美國大選只有24日之際，兩黨目前正在為已故聯邦最高法院大法官金斯柏格(Ruth Bader Ginsburg)的繼任人選而爭論不休，這使得新一輪刺激法案獲通過的可能性日益渺茫。

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