紐約期油收市向好 惟受制40美元關

新冠肺炎疫情升溫引發投資者對經濟前景的憂慮，油市需求預期下降，但國際油價周二(22日)仍錄得小幅上漲。紐約10月期油收報每桶39.6美元，升0.29美元或0.74%；布蘭特11月期油收報每桶41.72美元，升0.28美元或0.67%。

Vanda Insights能源分析師Vandana Hari認為，稍早前風險資產市急挫，令市場情緒轉趨脆弱。

他相信，本周市場情緒有望重新調整，以消化歐洲經濟復甦可能可能停滯不前的情況。由於歐洲再爆新一輪疫情，該地區多個國家實施了新的限制措施，以遏制疫情。

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