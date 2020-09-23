【深度解構】全球恐爆三大經濟危機

疫情顛覆全球經濟定律，造成資產泡沫、債務高築、貧富懸殊三大危機惡化！在無限放水催谷資產泡沫下，美國聯儲局公布，由於股樓齊升，美國家庭財富在次季疫情高峰期逆勢大增7.6萬億美元或6.8%，創1952年有紀錄最勁。惟美國國會預算辦公室(CBO)料，直到2050年，美國國債與國內生產總值(GDP)比例飆至約195%。一旦三大危機同時爆發，後果不堪設想。

據聯儲局最新資料，美國家庭資產達119萬億美元，超越疫情爆發前，按季增6.8%，同時高於去年第四季的118.5萬億美元。其中，股票和互惠基金價值按季「疫」市增5.7萬億美元，主因是當局和國會推動大規模救市計劃推升股市；房地產價值則增加4,580億美元，主要由於按息極低及累積需求大。儘管當地股、樓同時V彈，但實體經濟表現仍令人擔憂，尤其次季GDP暴跌32.9%，反映當下金融市場已完全「離地」，資產泡沫被激化，為下一波全球金融危機埋下伏線。

再者，聯儲局報告顯示，美國家庭次季財富增幅中，有7,000億美元為「儲蓄」，原因不是節儉，而是美國政府加碼派發失業救濟金等，民眾又「宅在家」影響消費所致。因此，報告已顯示，政府因救市而大幅舉債2.9萬億美元，使國債總額增至22.5萬億美元；企業為生存也在次季舉債17.6萬億美元，按季升5,946億美元或14%。換言之，債務炸彈正滾大。

事實上，俗稱「央行之母」的國際清算銀行(BIS)也發布最新數據顯示，包括香港在內的全球非金融部門所有債務佔GDP比率在今年首季飆至252%的歷史新高，較去年底增240%，為有史以來最大季度增幅。由於全球次季GDP歷史性收縮且債務續增，料比率遠未見頂。若單計美國，官方機構CBO已預期，疫情導致政府支出驟增，加速了預算赤字和債務增長，料今年債務佔GDP比重將達98%，2023年達107%，並在2050年升至195%，與日本和希臘睇齊，故警告該比率上升增加了金融危機的風險，惟金融市場依然未反映，加上美元恐大幅貶值，民眾對政府全面償還或承擔債務的能力或失去信心。

全球發狂救市催生債務危機及資產泡沫，亦加劇貧富懸殊！有調查顯示，約45%美國人未持股；另有逾三分之一家庭沒有物業，故上述的家庭財富增長不是一般民眾。

更值得留意的是，在3至6月期間，美國億萬富豪資產增加逾21%，同時全球數千萬勞工正經歷上世紀三十年代「大蕭條」以來最糟糕環境，女性、非裔、西班牙語裔等族群受到的衝擊最嚴重，潛在社會危機不言而喻。

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