美股收市：道指上漲140點　社交媒體飆漲

科技股反彈勢頭強勁，帶動美國股市周二(22日)收復早段跌勢，3大指數收市全線做好。道指早段最多曾跌157點，至中後段回穩，收報27,288點，升140點或0.52%；標指收報3,315點，升34點或1.05%；納指收報10,963點，升184點或1.71%。

科技股表現強勢，電商巨頭亞馬遜股價全日升5.69%，收報3,128.99美元；蘋果公司收漲1.57%。社交媒體全線飆漲，Facebook收升2.66%；Snap上揚6.66%；Pinterest急升9.98%。

全球新冠肺炎疫情持續，各國可能採取新一輪封鎖政策，叫車平台受壓，Uber和Lyft分別收跌5.73%和2.04%；至於電動車生產商Tesla收市急挫5.73%，報424.23美元，該公司行政總裁馬斯克淡化市場對新電池技術的期望。

市場關注美國會兩黨可能在最高法院大法官繼任者的提名上爆發新的政治衝突，使國會在11月大選之前通過新一輪刺激措施的機會渺茫。

對於後市，摩根士丹利策略員威爾遜警告，以重磅科技股為主的納指100指數，由9月2日高位回落13%，惟相信調整只及一半，有跌至200天線之虞，意味或再插12%，即從本月初高峰滑落逾23%。他提到，當股市漲幅過大，一旦調整時，幅度可能更大。

納指100指數周二收報11,186點，升206點或1.88%，仍較9月初的紀錄高位累跌約一成。

威爾遜認為，最近拋售未能完全掃除對科技股的過度樂觀情緒，包括蘋果公司及Facebook的未平倉期權合約依然高企、新上市軟件股首日掛牌股價即爆升，更重要是對沖基金繼續持有科技股及增長股的好倉。

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