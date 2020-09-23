Nike上季收入勝預期　股價盤後急升14%

運動用品品牌Nike公布，8月底止季度，收入按年微跌1%至106億美元，但仍好過市場預期的91.4億美元；淨利潤15.18億美元，按年增11%，相當於每股盈利0.95美元，市場預期為0.47美元。

Nike股價在盤後交易時段急升14%，報133.19美元。

在今年初期，Nike的業績表現受到新冠肺炎疫情所影響，5月底止季度收入按件大跌38%，主要因為旗下大部分門店在期內暫停營運。

不過，在8月底最新季度，該公司幾乎所有門店都已經重開；再者，期內公司品牌網上銷售急升82%，其中歐洲、中東、非洲地區的銷售更達3位數增幅。

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