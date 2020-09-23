康方生物口頭報告治療腫瘤新藥數據

目前，AK104在中國和美國正在開展治療二線/三線宮頸癌的單臂註冊性臨床試驗，並獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准的快速審批通道資格。另外，該產品的主要適應症還包括肝癌、胃癌、肺癌、食管鱗癌及鼻咽癌等。

AK104是公司自主研發的新型的、潛在下一代首創PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療骨幹藥物，旨在實現與腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)，而不是正常外周組織淋巴細胞的優先結合。

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