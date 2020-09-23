康方生物口頭報告治療腫瘤新藥數據
2020年09月23日 07:10
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康方生物(09926)公布，在線上召開的2020歐洲腫瘤內科學會(ESMO2020)上，公司以口頭報告形式發布其自主研發、全球首創的腫瘤免疫治療PD-1/CTLA-4雙特異性抗體新藥AK104治療經標準治療後復發或難治晚期惡性間皮瘤患者的安全性及有效性數據。
目前，AK104在中國和美國正在開展治療二線/三線宮頸癌的單臂註冊性臨床試驗，並獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)批准的快速審批通道資格。另外，該產品的主要適應症還包括肝癌、胃癌、肺癌、食管鱗癌及鼻咽癌等。
AK104是公司自主研發的新型的、潛在下一代首創PD-1/CTLA-4雙特異性腫瘤免疫治療骨幹藥物，旨在實現與腫瘤浸潤淋巴細胞(TIL)，而不是正常外周組織淋巴細胞的優先結合。
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