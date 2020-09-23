【專家點評】鄭勤龍：恒指短線尋底回升

從卦象顯示，恒指走勢正處於《兌為澤》變《水風井》之中。在易經，「澤」卦和「井」卦皆為水靜之象，水本性向低流，然而當水流到一處可稍為停頓的地方時，水位的上升與下降幅度便會相對穩定，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可預示恒指在短期內的走勢或將尋底回升，然後以上落區間行走居多。

承接上周預示恒指在短期內的反彈空間將十分有限的《雷火豐》變《雷山小過》卦，結果恒指在上周三高開了91點後便轉勢回落，可說是應驗了已盛滿了肉的豆，可再增加肉量的空間將十分有限的「小過」卦象。

「兌為澤」卦帶有脫困之意，《雜卦傳》說「兌見而巽伏」，此句的「伏」可類化為下跌，而「見」則可為上升，然而由於在序卦來說，《兌為澤》卦是排於《巽為風》卦之後，因此若將其意象應用於股市的預測上，便可理解為下跌後的反彈。

「水風井」卦的井水本身是相對固定不動的，井水只有在人偶然向井中取水時才會掀起小波動，以後便會慢慢回復平靜，固此相信恒指在短期內的走勢動力將會逐漸減弱。

玄學金融家 鄭勤龍

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