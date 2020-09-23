【市前重點睇】金價徘徊於1900美元　道期揚升

●美匯指數升至93.97，離岸人民幣(CNH)曾低見6.7909，港匯報7.7501，美元兌日圓處105.03，歐元跌至1.1708，英鎊弱見1.274。金價於每安士1,900美元關爭持。布油失每桶42美元水平，紐油受制40美元。道指期貨上升。

●港元持續強勢，於紐約交易時段尾市，港匯觸發7.75強方兌換保證，香港金管局沽出9.61億港元，銀行體系結餘將於9月24日增至2,424.9億港元。

●運動用品品牌Nike上季收入勝預期，股價盤後急升14%。

●市場關注美國會兩黨可能在最高法院大法官繼任者的提名上爆發新的政治衝突，使國會在11月大選前通過新一輪刺激措施的機會渺茫。

●美國財長姆紐欽稱，他跟白宮官員仍在尋求與國會兩黨就新一輪刺激經濟的法案達成協議。

●美國8月二手樓銷售升至600萬間，創14年新高。

●美國10年期國債孳息率升0.49點子，報0.6708厘。

●港股ADR指數收報23,700點，跌15點。

●即月恒生指數夜期收報23,599點，跌52點，低水118點，成交18,524張。

●紐約10月期油收報每桶39.6美元，升0.29美元或0.74%；布蘭特11月期油收報每桶41.72美元，升0.28美元或0.67%。

●紐約12月期金收報每安士1,907.6美元，跌3美元或0.2%，連跌兩日，創自7月24日以來收市新低。

●特朗普在聯合國大會演講中表示，「中國病毒」(China Virus)是第二次世界大戰後，全球再次面臨看不見的敵人，影響188個國家的無數性命，中國必須為「瘟疫散播到全球」負責。

●中國人民銀行、工信部等發布政策措施，規範發展供應鏈金融，支持供應鏈產業鏈穩定循環和優化升級，發揮核心企業作用並嚴防虛假融資交易。

●新股專輯：中通快遞招股價以218元定價。

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