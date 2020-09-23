國銀租賃與聯合航空訂購買及租回協議 涉及12架飛機
2020年09月23日 08:03
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國銀租賃(01606)公布，其全資附屬公司CDB Aviation Lease Finance DAC(CDBALF)以及CDBALF之若干全資附屬及代理人(下稱出租人)，與美國聯合航空於周二(22日)訂立一項購買及租回協議。
據此，聯合航空同意(其中包括)向出租人轉讓其權利，以根據聯合航空與波音訂立的原購買合同，向波音購買及交付2架新波音787-9飛機及10架新波音737-MAX8飛機。各架飛機將於交付後通過經營租賃協議由出租人租回予聯合航空。
出租人預期將於2020至2021年期間提取購買及租回協議項下的飛機。
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