【專家點評】陳樂怡：吉汽電動車業務將成增長點
2020年09月23日 08:30
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(中新社圖片)
市場憂慮環球疫情及美國總統大選因素，隔晚美股曾急挫，港股低開低走。恒指全日跌233點至23,716點。國指跌63點至9,576點。大市成交額為1,060億元。人民幣回軟，加上疫情反彈，內地航空股受壓。中國航空(00753)跌6.0%，南方航空(01055)回5.3%。濠賭股續跌，銀河娛樂(00027)跌3.3%，金沙中國(01928)走低2.5%.
根據中汽協數據顯示，中國8月新能源汽車銷量按年增長達到25.8%至10.9萬輛，不單止銷量刷新8月歷史記錄，按年增速更遠勝於同期整體乘用車銷量按年增長6%。新能源汽車銷量強勁反彈，其中與汽車下鄉活動及地方政府對新能源汽車消費的支持有關。新能源汽車龍頭比亞迪股份(01211)8月銷量復甦步伐持續，刀片電池的市場反應理想，連帶Tesla於9月22日舉行電池日，多項因素支持股價近期大幅上升。不過，比亞迪估值已升至偏高水平，加上電池日過後或會有獲利回吐壓力，投資者宜等待更佳買入時機。
國統局公布，首8個月固定資產投資按年下跌0.3%，跌幅較首7個月收窄1.3個百分點。其中基建投資同樣按年跌0.3%，較首7個月收窄0.7個百分點。事實上，8月份社會融資急增，部分是由於基建投資的相關債券大增所致，預期基建未來將維持較高增速。由此可見，建材需求將會持續向上，其中水泥股可趁低收集，龍頭海螺水泥(00914)及華潤水泥(01313)。
展望後市，美國總統大選為後市主要的不明朗因素，加上環球疫情尚未穩定，經濟復甦步伐或會放慢，不利於環球股市氣氛，港股亦難以獨善其身。此外，美匯指數反彈上50天線，利淡新興市場表現。預期港股短期仍受制於外圍發展，初步支持23,500點。
個股推介方面，吉利汽車(00175)8月份銷量按年上升12%至11.3萬部，而今年首8個月整體銷售按年跌幅亦收窄至11%。展望未來，國內汽車市場銷售回穩，再加上吉利有多款新車推出，預期將可達經調整全年目標132萬輛。此外，吉利8月新能源和電氣化汽車售出6,600部；集團已經與主要電池製造商結盟，並將於明年推出專用電動汽車平台，預期電動汽車將成為新的增長動力。再加上吉利的科創版上市申請將於9月28日過會，亦對股價帶來短期刺激。向上阻力位為17元，止蝕價為14元。
凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)
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