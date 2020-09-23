【專家點評】陳樂怡：吉汽電動車業務將成增長點

展望後市，美國總統大選為後市主要的不明朗因素，加上環球疫情尚未穩定，經濟復甦步伐或會放慢，不利於環球股市氣氛，港股亦難以獨善其身。此外，美匯指數反彈上50天線，利淡新興市場表現。預期港股短期仍受制於外圍發展，初步支持23,500點。

凱基證券亞洲研究部分析員 陳樂怡(筆者為註冊持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)

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