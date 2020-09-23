亞洲股市：日股復市挫逾百點 澳股升逾1%
2020年09月23日 08:43
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（Getty Images圖片）
亞洲主要股市個別發展，日股假後復市受壓，日本日經225指數大幅低開114點或0.4%，報23,245點，其後跌幅擴大至155點或0.6%，報23,204點。
南韓股市走勢反覆，首爾綜合指數高開19點或0.8%，報2,352點，其後倒跌12點或0.5%，見2,319點。
澳股穩升，並一度升89點或1.5%，報6,063點。
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