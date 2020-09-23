【專家點評】陳錦興：華虹估值合理蓄勢反彈

面對美國打壓內地高科技發展，中國看來已丟掉幻想，全力推動半導體行業國產化，終極目標是掌握半導體最核心的底層技術。上星期，國務院副總理韓正走訪武漢，並到華為武漢基地、長江存儲等企業參觀，考察硅光晶片、存儲晶片等研發生產情況，強調要增強關鍵基礎材料自主保障能力，加強政策扶持力度。韓正的表態，就是國策導向行業發展最強而有力的信號。

華虹半導體截至6月底止中期銷售收入4.28億美元，按年下降5%。錄得純利3,814萬美元，倒退58%，每股盈利3美仙。不派中期息。第二季業績表現好壞參半，8寸晶圓廠的表現不錯，使用率達100%，毛利率28%，較首季的21%有所增長；而12寸晶圓的收入增長繼續緩慢。公司對第三季毛利偏向保守。

雖然華虹業績仍處調整期，特別是新廠房的規模有待提升，但估計明年開始將逐步回穩。而半導體行業也會隨全球經濟改善而復甦，華虹料可受惠。現價市帳率1.9倍，較中芯有近20%的折讓，估值合理。近期股價正累積反彈動力，建議26.5元吸納，目標價為30元，止蝕位可定於24元。

英皇證券研究部聯席董事 陳錦興(作者為註冊持牌人士)

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