新冠肺炎：高盛暫停倫敦員工重返辦公室工作計劃

新冠肺炎疫情肆虐，在英國首相約翰遜呼籲英國人在家工作(WFH)、幫助遏制反彈的疫情後，高盛集團亦暫停倫敦員工重返辦公室工作計劃。

據外電報道，高盛目前鼓勵倫敦員工盡可能恢復遠程辦公模式，該行國際業務負責人Richard Gnodde稱，其Plumtree Court辦公大樓將繼續為有需要的員工開放，公司將繼續採取措施保障安全、符合防疫規定的工作環境。

9月初，高盛至少1名員工對疫情檢測呈陽性後，該行要求曼哈頓總部的部分交易員在家辦公。該行不久前原計劃讓更多員工返回倫敦和紐約辦公室工作，此前更已安排約20%的倫敦員工回到Plumtree Court辦公大樓上班。

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