【港股開市】恒指跌至23700點水平　滙豐續跌0.8%

港股偏軟，恒生指數低開15點或0.07%，報23,701點；國企指數亦低開18點或0.1%，報9,558點。

捲入政治漩渦的滙豐控股跌0.8%至28.45港元，距09年「世紀供股價」的28元仍差0.45元。同系恒生銀行跌0.3%。渣打銀行跌0.1%。

其他重磅股個別發展，友邦保險升0.4%，香港交易所暫無升跌；而建設銀行跌0.1%，中國移動跌0.9%。

恒生科技指數升36點或0.5%，報7,270點。新經濟股「ATMX」有支持，騰訊僅升0.1%，企512元。阿里巴巴升0.7%見266.8元，美團點評升0.6%報24.2元，小米升0.9%至20.65元，京東升0.5%。

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