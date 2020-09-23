A股快報：兩市靠穩　融資餘額少5億人民幣

內地股市靠穩，滬深三大股指齊高開，滬綜指高開4點或0.14%，報3,278點；深成指高開21點或0.16%，報13,044點；創業板指高開8點或0.32%，報2,563點。

中國人民銀行將於公開市場進行1,000億元人民幣(下同)7天期和1,000億元人民幣14天期逆回購操作，另有1,200億元逆回購到期，當日實現淨投放800億元。

據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.7986，較上日下調114點子，呈3連跌。

截至周二(22日)，上交所融資餘額報7,312.47億元，按日增加5.21億元；深交所融資餘額報6,862.46億元，按日減少10.43億元；兩市合計14,174.93億元，按日減少5.22億元。

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