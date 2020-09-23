中美科技戰：傳德國拒妥協　默克爾不同意全面禁止華為

近年美國施壓要求盟友封殺中國科技巨企華為，但德國在敲定5G無線網絡安全準則之際，該國總理默克爾卻大派定心丸，堅持立場不同意正式禁止華為。

據外電引述消息報道，德國的法規草案將加強政府對設備供應商的審查，令主要內閣成員有更多空間來界定德國數據的安全風險。法規雖然反映國際社會對華為的擔憂，但默克爾在核心立場方面拒絕妥協，認為該國絕不能單列華為進行定向禁止。

知情人士稱，儘管規則仍可能有變，但由於規則讓安全要求變得過於繁瑣，因而自身不太可能構成對華為的事實禁令。有關措施既無意成為事實上的禁令，也不想讓電訊公司使用華為設備變得更有風險。

至於其他國家，英國對華為實施全面禁令，雖然法國沒有直接禁止，但馬克龍政府的規則提高了營運商使用華為設備的風險。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020