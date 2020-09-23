A股快報：傳國家級混改基金有望近期成立

內地傳媒引述消息報道，由中國誠通牽頭成立的國家級混改基金，正在密鑼緊鼓地籌備，有望將於近期組建成立。惟報道未有提及該基金的規模。

由中國誠通牽頭發起的國家級私募股權投資基金國調基金今年首8個月前置研究67個新項目，其中33個新項目通過立項，立項金額208億元人民幣(下同)；17個新項目通過投決，投決金額92億元，投資金額合計105億元。

事實上，為配合國資委優化中央企業布局結構、專門從事國有資產經營與管理的企業化操作平台中國國新控股亦正在平穩推進國新係基金發展。

分析認為，不斷壯大的國企改革基金，將助力新一輪國企改革進一步深化，並進一步激發資本市場活力。而央企國家級基金的投資運作，將有助於提高國資流動性，幫助調整和升級國資結構，優化央企股份配置，促進科創類企業發展，對國家經濟政策有效推進具有積極意義。

－－－－－

「疫市下想轉危為機？」

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；一個電話，解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼:香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020