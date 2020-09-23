比亞迪與北歐公共交通營運商簽訂純電動大巴訂單
2020年09月23日 09:48
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（中新社圖片）
繼德國之後，比亞迪股份(01211)進一步拓展歐洲版圖。比亞迪宣布，與北歐最大公共交通營運商Nobina簽訂106輛純電動大巴訂單，正式進入芬蘭市場。
此為比亞迪在芬蘭的首個純電動大巴訂單，亦是芬蘭有史以來最大的純電動大巴訂單。所有車輛預計於2021年夏季交付，其中64輛投入芬蘭首都赫爾辛基使用，42輛交付芬蘭西南部沿海城市圖爾庫營運。
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